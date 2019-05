IT-hiiglane Nortal kaasas investoritelt 50 miljonit eurot

Priit Alamäe juhitud tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõte Nortal kogus investoritelt võlakirjaemissiooniga 50 miljonit eurot ja tahab selle rahaga trügida tehnoloogiamaailma tippu, kasutades ära oma kogemust e-riigi arendamisel.

Nortali asutaja, Priit Alamäe kirjeldas emissioonile eelnenud kohtumisi: "Oli tore kohtuda täiesti võõra norrakaga, teha talle presentatsioon ja saada investeerimisotsus juba paari tunni pärast." Foto: Liis Treimann

Olukorda, mis viis investoritelt raha kaasama ja suuremat laienemist ette võtma, kirjeldas Nortali asutaja ja juht Priit Alamäe kui klaaslae all lõksus olemist. Eestis oli turuosa juba lihtsalt liiga suur ja et aastate jooksul on eeltööd uutel turgudel juba tehtud, siis nüüd on ka raha selleks sammuks kokku kogutud, rääkis ta intervjuus Äripäevale.