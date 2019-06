Druckenmiller müüs Trumpi säutsu järel kõik aktsiad

Stanley Druckenmiller. Foto: Bloomberg

Miljardärist riskifondi juht Stanley Druckenmiller, kes on järjepidevalt suutnud turgude tootlust ületada, ütles esmaspäeval, et müüs mais kõik oma investeeringud maha, vahendab CNBC.

Põhjuseks USA president Donald Trumpi Twitteri postitus, kus ta ähvardas Hiinat ning kaubandussõda sai seetõttu uuesti hoo sisse.

“Kui Trumpi säuts avalikuks sai, siis müüsin kõik investeeringud. Varasemalt oli mul 93 protsenti rahast investeeritud. Osa vabanenud rahast investeerisin USA riigivõlakirjadesse,” nentis Druckenmiller. “Ma ei püüa nende tehingutega raha teenida. Ma lihtsalt ei taha sellises keskkonnas mängida.”

Pärast Trumpi 5. mai Twitteri postitust on aktsiad langenud ning USA riigivõlakirjade tootlused tõusnud. Standard & Poor’s 500 indeks on langenud enam kui 6,5 protsenti ning Dow Jones on kaotanud 1600 punkti.

Druckenmiller kardab, et USA tariifid on Ühendriikide majandust kahjustanud. Ta usub, et 2020. aastal võidavad presidendivalimised demokraadid.

“Trump tahab tariifidega poliitikat teha. Ta arvab, et need toovad talle valimistel lõpuks võidu,” rääkis ta. “See on hooplemine ja ta ei anna Hiinale võimalustki kaubanduslepet sõlmida.”

Druckenmiller on Wall Streetil tuntud. Tema riskifondi tootlus on tema karjääri jooksul olnud keskmiselt 30 protsenti aastas.