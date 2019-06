OPECis jälle sisetülid

OPECi liikmesriigid pole suutnud kokku leppida, kas juunis peaks kohtumine toimuma või mitta. Foto: Reuters

Naftakartell OPEC tahab oma järgmise kohtumise edasi lükata, aga Iraan on sellele vastu, vahendab Reuters.

OPECi kohtumised on tihtipeale poliitiliselt laetud, sest seal on lisaks Iraanile kohal ka Saudi Araabia. Iraani naftatööstus on praegu USA sanktsioonide tõttu kehvas seisus ning pigem soovitakse otsused kiiresti ära teha. Riigi naftaeksport on viimasel aastal sanktsioonide tõttu täiesti kokku kuivanud.