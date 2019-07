Hiina seakriis jätkub, teiste lihatootjate aktsiad jätkavad rallit

Hiinat tabanud sigade Aafrika katk pühkis juunis Hiina seakarjast möödunud aasta sama ajaga võrreldes veerandi.

Seafarm Hiinas Anhui provintsis Foto: Reuters/Scanpix

Eelmisel aastal tabas maailma suurimat sealihatootjat Hiinat suur tagasilöök sigade Aafrika katku epideemia näol. Inimestele on haigus ohutu, kuid sigadele surmav. Kuigi ametlikud numbrid näitavad, et seakarjast on kadunud ca 25%, siis Reutersiga rääkinud loomapidamise eksperdid hindavad, et tegelikult võib olla kadunud lausa pool karjast.