Ryanair sai kohtus õiguse streik ära keelata

Sel nädalal pidi algama Iirimaal suur Ryanairi pilootide streik, kuid Iiri kohus otsustas, et Ryanair võib streigi ära keelata.

Ryanairi lennukid Dublini lennujaamas. Foto: Clodagh Kilcoyne, Reuters/Scanpix

Ryanair läks kohtusse, et homme ja ülehomme Iirimaal toimuma pidavaid streike ära hoida. Ryanair protestis Forsa vastu, mis on Iiri Pilootide Ühingu (IALPA) vanemorganisatsioon ning mis esindab ca 180 pilooti, kes on otse Ryanairis tööl, vahendab Reuters.