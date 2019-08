1. mail toimunud kohtumisel olid USA ja Hiina kaubandusläbirääkijad veel optimistlikult meelestatud. Pildil vasakult; USA kaubandusvolinik Robert Lighthizer, USA rahandusminister Steven Mnuchin ning Hiina pealäbirääkija asepeaminister Liu He. Foto: EPA-EFE/ANDY WONG

Hiina ja USA otsivad kaubanduspingetele lahendust

Hiina kaubandusläbirääkija ütles esmaspäeval, et ei soovi USAga kaubanduspingete eskaleerumist ning see sai USA president Trumpi poolt positiivselt ära märgitud. Need sõnavõtud rahustasid turuosalisi, nii et aktsiaturud esmaspäeval tõusid.

Esmaspäeval ütles Trump G7 tippkohtumise ajal, et Hiina ametnikud on võtnud ühendust USA kaubandusküsimuste ametnikega ning pakkunud välja võimaluse minna tagasi läbirääkimislaua taha, vahendab Reuters.