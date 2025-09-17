Äripäev
  • OMX Baltic−0,33%292,8
  • OMX Riga−0,57%910,82
  • OMX Tallinn−0,15%1 961,27
  • OMX Vilnius−0,5%1 227,68
  • S&P 500−0,25%6 590,46
  • DOW 300,47%45 974,81
  • Nasdaq −0,61%22 197,6
  • FTSE 1000,14%9 208,37
  • Nikkei 225−0,25%44 790,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%99,57
  • 17.09.25, 19:14

Amazon panustab miljard dollarit USA tööliste heaollu

Amazon teatas kolmapäeval, et investeerib 1 miljardit dollarit USA liini- ja transporditööliste palkade tõstmiseks ja tervisekindlustuse kulude vähendamiseks.
Eelmise aasta detsembris toimusid streigid seitsmes Amazoni hoones.
  • Eelmise aasta detsembris toimusid streigid seitsmes Amazoni hoones.
  • Foto: AP/Scanpix
Ettevõtte teatel tõuseb keskmine tunnitasu üle 23 dollari ning mõne pikaajalise töötaja palk suureneb tunnis 1,10–1,90 dollari võrra. Täiskohaga töötajate keskmine aastapalk kasvab ligi 1600 dollari võrra.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Börsiuudised
  • 04.09.25, 22:15
Amazoni aktsia hüppas lennufirmaga sõlmitud lepingu tõttu
Amazoni aktsia hüppas pärast seda, kui ettevõtte satelliitinterneti idufirma sõlmis lepingu JetBlue'ga.
Börsiuudised
  • 03.09.25, 09:56
USA aastakümnete suurim konkurentsilahing lõppes Google’i jaoks leebelt
Alphabetile kuuluv Google peab hakkama jagama otsinguandmeid konkurentidega, kuid pääseb Chrome’i sundmüügist, otsustas USA viimase 30 aasta suurima konkurentsiasja kohtunik, vahendab Bloomberg.
Investor Toomas
  • 25.08.25, 11:56
Amazoni võimas tulevikuvaade kergitas aktsia minu radarile
Pärast viimast aktsiate müüki on mul portfellis ports vaba raha ning nüüd vaatan ringi potentsiaalse rahapaigutuse võimaluste üle. Juurdlen, kas Amazon võiks olla see aktsia, mis tooks mulle ära 12% tootlust.
Börsiuudised
  • 15.08.25, 15:11
Amazon või Alibaba? Analüütikud avasid, kumba ootab suurem kasv
USA jaekaubanduskett Amazon ning selle Hiina versioon Alibaba avaldavad mõlemad tuleval nädalal möödunud kvartali majandustulemused. Analüütikud hindavad, kumb kasvuaktsia võiks kujuneda paremaks valikuks.
  • 17.09.25, 11:55
Kuidas üks leping võib päästa miljonite eurode suurusest kahjumist?
Krediidikindlustus aitab ettevõtetel oma müüki kasvatada kuni 30%, sest annab võimaluse maandada makseriske ja võtta ette julgeid ekspordiprojekte.

Tallinna kaubanduskeskus T1 direktor Tarmo Hõbe ja arhitekt Andrus Kõresaar esitlevad kaubanduskeskuse uuendatud kontseptsiooni 2022. aastal. Sel ajal polnud ei analüütikud ega esimesed rentnikud veel päris kindlad, kas Ülemiste jaama lähedal asuv kompleks ikka suudab avalikkuse poolehoiu võita.
Uudised
  • 16.09.25, 06:00
Paarkümmend miljonit ja Ülemiste konkurent võtab jalgu alla. Eksperdi arvates on T1 õigel teel
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Suur lugu
  • 15.09.25, 17:10
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
Ajalugu on Kristjan Liivamägi hinnangul meile näidanud, et eksklusiivsete suurte arenduste puhul kiputakse tulusid prognoosima suuremaks ja kulusid väiksemaks.
Börsiuudised
  • 16.09.25, 16:31
Arco Vara suur amps: soodsad võlakirjad meelitavad, aga ei veena kõiki investoreid
Cleveron tuli kahjumist välja
Majandustulemused
  • 16.09.25, 17:19
Cleveron tuli kahjumist välja. Uus juht: juhtkonna vahetus tõi värske vaate
Esmaspäeval kogunes riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon, kuhu olid kutsutud keskkriminaalpolitsei, riigiprokuratuuri ja finantsinspektsiooni esindajad. Pildil on riigiprokurör Jürgen Hüva (keskel), finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer (paremal) ning komsjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart.
Uudised
  • 15.09.25, 19:34
Prokuratuur arestis Enefit Greeni börsiskandaali ühe kahtlusaluse varad
LHV Group näeb augusti tulemustes mitut head näitajat.
Börsiuudised
  • 16.09.25, 08:19
LHV kasum jäi alla ootust: “Finantsplaan püsib”
Aktsiaturgudel edukaks tegutsemiseks peab investor teadma investeerimismõisteid, mõistma aktsiatesse investeerimise riske, neid haldama ning olema kursis maksukohustustega.
Investor Toomas
  • 15.09.25, 15:48
Riskivaba investeering, mis nõuab ainult pisut sinu ajast
Shipit24 asutaja Heikki Laidma sõnul seisneb pakisaatmislahenduse eripära selles, et lepingut sõlmima pakisaatmiseks ei pea ja hinnatase on kõigi saatjate jaoks sama soodne nagu suurettevõtetel.
  • 16.09.25, 12:58
Shipit24.eu muutis pakisaatmise ja tagastused paari klikiga tehtavaks
Eestiski tegutseva suurtööstuse Hanza asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors.
Megatööstuse rajanud Rootsi ettevõtja: olge uhked, Eesti on ideaalne riik!
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
Neeme Tammis: Eesti ühistranspordi süsteem on mäda ja populistlik
Neeme Tammis: Eesti ühistranspordi süsteem on mäda ja populistlik
Hinnatud pangandustegelane rääkis saates “Tippkohtumine”, keda tasub majandusteemades kuulata.
Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid
Eestiski tegutseva suurtööstuse Hanza asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors.
Megatööstuse rajanud Rootsi ettevõtja: olge uhked, Eesti on ideaalne riik!
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Luminori-suunalistes kriitilistes lugudes peitub vaid LHV mure oma turuosa pärast, leiab Luminori pensionide fondijuht Vahur Madisson.
Pensioniturgu raputab tõsine kapi-indekseerimise kahtlus. LHV süüdistab Luminori üle 17 000 pensionikoguja eksitamises
Euroopa välispoliitika juht Kaja Kallas.
Kallas tegi ettepaneku karistada Iisraeli inimõiguste rikkumise eest tollide ja sanktsioonidega
Samelini juht: saapad rindel ei tapa, seega sõjast me kasu pole lõiganud
Samelini juht: saapad rindel ei tapa, seega sõjast me kasu pole lõiganud
Kasv tuleb. Hakkame sättima, aga…
Kasv tuleb. Hakkame sättima, aga…
Shipit24 asutaja Heikki Laidma sõnul seisneb pakisaatmislahenduse eripära selles, et lepingut sõlmima pakisaatmiseks ei pea ja hinnatase on kõigi saatjate jaoks sama soodne nagu suurettevõtetel.
Shipit24.eu muutis pakisaatmise ja tagastused paari klikiga tehtavaks
Tallinna börs taandus 0,15%.
Balti börsid sulgusid languses, Wall Streeti fookus on intressiotsusel
Eelmise aasta detsembris toimusid streigid seitsmes Amazoni hoones.
Amazon panustab miljard dollarit USA tööliste heaollu
Nvidia on üritanud mitme graafikakaardiga pääseda Hiina turule, kuid riik on teinud selle raskeks.
Hiina keelas Nvidia AI-kiipide ostmise
Saksamaal Fordi Kölni tehasest veerevad välja elektriautod. Kuna aga turul jääb nõudlus oodatust kehvemaks, otsustas autotootja kärpemeetmete kasuks.
Fordi elektriautod ei leia ostjaid, töökohad kaovad
Endoveri kaubamärgi all tahab Volta SKAI ehitada Põhja-Tallinnasse kaks kõrghoonet, millest ühe jaoks küsib ettevõtte nüüd investoritelt laenu.
Endover küsib rahakamatelt investoritelt kõrghoone jaoks laenu
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi

Finantsjärelvalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
Investor Toomase tund
Finantsjärelvalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
00:00
Konditsioneerita päikeseautoga läbi Austraalia kihutanud eestlased. "Isiklikud vajadused on viimased, millega tegeleda"
Turismitund
Konditsioneerita päikeseautoga läbi Austraalia kihutanud eestlased. "Isiklikud vajadused on viimased, millega tegeleda"
00:00
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
Kuum tool
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Äripäev eetris
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Luubi all
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
1
Uudised
  • 16.09.25, 06:00
Paarkümmend miljonit ja Ülemiste konkurent võtab jalgu alla. Eksperdi arvates on T1 õigel teel
2
Suur lugu
  • 15.09.25, 17:10
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
3
Börsiuudised
  • 16.09.25, 16:31
Arco Vara suur amps: soodsad võlakirjad meelitavad, aga ei veena kõiki investoreid
4
Uudised
  • 15.09.25, 19:34
Prokuratuur arestis Enefit Greeni börsiskandaali ühe kahtlusaluse varad
5
Uudised
  • 16.09.25, 11:01
Pärnu 15miljonilise arenduse ehitab Ehitustrust
6
Majandustulemused
  • 16.09.25, 17:19
Cleveron tuli kahjumist välja. Uus juht: juhtkonna vahetus tõi värske vaate

Börsiuudised
  • 17.09.25, 19:14
Amazon panustab miljard dollarit USA tööliste heaollu
Uudised
  • 17.09.25, 18:50
Telia Company tegevjuhil tuli vastata, miks on Eestis hind kõrgem kui Rootsis
Uudised
  • 17.09.25, 18:31
Neeme Tammis: Eesti ühistranspordi süsteem on mäda ja populistlik
Uudised
  • 17.09.25, 17:57
Megatööstuse rajanud Rootsi ettevõtja: olge uhked, Eesti on ideaalne riik!
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
Börsiuudised
  • 17.09.25, 17:11
Balti börsid sulgusid languses, Wall Streeti fookus on intressiotsusel
Saated
  • 17.09.25, 16:40
Raadiohommikus: ettevõtja tüli linnaga
Juhtkiri
  • 17.09.25, 16:36
Kasv tuleb. Hakkame sättima, aga…
Uudised
  • 17.09.25, 15:54
Samelini juht: saapad rindel ei tapa, seega sõjast me kasu pole lõiganud
