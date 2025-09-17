Amazon panustab miljard dollarit USA tööliste heaollu

Eelmise aasta detsembris toimusid streigid seitsmes Amazoni hoones.
Foto: AP/Scanpix
Ettevõtte teatel tõuseb keskmine tunnitasu üle 23 dollari ning mõne pikaajalise töötaja palk suureneb tunnis 1,10–1,90 dollari võrra. Täiskohaga töötajate keskmine aastapalk kasvab ligi 1600 dollari võrra.
Pärast viimast aktsiate müüki on mul portfellis ports vaba raha ning nüüd vaatan ringi potentsiaalse rahapaigutuse võimaluste üle. Juurdlen, kas Amazon võiks olla see aktsia, mis tooks mulle ära 12% tootlust.
USA jaekaubanduskett Amazon ning selle Hiina versioon Alibaba avaldavad mõlemad tuleval nädalal möödunud kvartali majandustulemused. Analüütikud hindavad, kumb kasvuaktsia võiks kujuneda paremaks valikuks.