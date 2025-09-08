Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte

Juulis jõustus ringkonnakohtu otsus, millega jäi kehtima ettevõtete likvideerija Lauri Hansbergile mullu seatud ärikeeld. Firmamatjat ei paista see aga morjendavat, sest nüüd võib riik tema eest töö ära teha ja talle endale terendab juba uus amet.
Võlgu taga ajavate partnerite pikalt saatmises näeb mängu ilu firmamatja Raul Pint. Kuigi riigis on varsti kümme aastat püütud firmamatjate äri summutada, näitab Äripäeva eksperiment, kuidas see käib täistuuridel edasi – Raul Pinti ei sega sealjuures isegi ärikeeld.
Kuidas kasvada spetsialistist juhiks ettevõttes, kus ringmajandus ja kestliku tuleviku põhimõtted on saanud tööelu loomulikuks osaks? Lindströmi juhid Kadri Jaaska ja Heli Tappo jagavad oma inspireerivat lugu – teekonda, mille käigus sai algsest spetsialistist meeskonna juht.