Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte

Juulis jõustus ringkonnakohtu otsus, millega jäi kehtima ettevõtete likvideerija Lauri Hansbergile mullu seatud ärikeeld. Firmamatjat ei paista see aga morjendavat, sest nüüd võib riik tema eest töö ära teha ja talle endale terendab juba uus amet.