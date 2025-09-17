Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid

Vastukaja Äripäeva juhtkirjale

Kulude kärpimisele leidub küllap ka teisi meetodeid kui Elon Muski kasutatav, kuid tema oma on väga tõhus. Pigem vajame ka siin Maarjamaal oma Muski, kes muudaks riigi meile jõukohaseks, kirjutab ettevõtja ja LHV nõukogu liige Heldur Meerits vastukajas Äripäeva juhtkirjale.