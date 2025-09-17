Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid
Veel eelmise aasta lõpuni omas Heldur Meerits 10 protsenti Porto Franco arenduses. "Kasumit müügist ei saanud. Kui sai, siis nii kopikaid, et ei hakanud silma," rääkis ettevõtja, investor ja LHV nõukogu liige Heldur Meerits.
Kulude kärpimisele leidub küllap ka teisi meetodeid kui Elon Muski kasutatav, kuid tema oma on väga tõhus. Pigem vajame ka siin Maarjamaal oma Muski, kes muudaks riigi meile jõukohaseks, kirjutab ettevõtja ja LHV nõukogu liige Heldur Meerits vastukajas Äripäeva juhtkirjale.