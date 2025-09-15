Tagasi ST 16.09.25, 12:58 Shipit24.eu muutis pakisaatmise ja tagastused paari klikiga tehtavaks E-kaubandus kasvab ja koos sellega kasvavad ootused ka pakisaatmisele. Lihtsa ja kiire ostlemise puhul ei tohiks ka saadetiste teekond takerduda keerulistesse vormidesse ning lepingutesse. Siin tuleb mängu pakisaatmislahendus Shipit24.eu, mis muudab pakisaatmise ning tagastamise mugavaks ja soodsaks nii ettevõtetele kui ka eraisikutele.

Shipit24 asutaja Heikki Laidma sõnul seisneb pakisaatmislahenduse eripära selles, et lepingut sõlmima pakisaatmiseks ei pea ja hinnatase on kõigi saatjate jaoks sama soodne nagu suurettevõtetel.

Foto: Shipit24.eu

„Meie eesmärk on, et kaup liiguks sama lihtsasti nagu sõnum – mõne kliki ja paari infovälja abil,“ ütleb Shipit24.eu üks asutaja Heikki Laidma. Tema sõnul seisneb Shipit24 eripära selles, et lepingut sõlmima pakisaatmiseks ei pea ja hinnatase on kõigi saatjate jaoks sama soodne nagu suurettevõtetel. See on eriti oluline väiksematele e-kauplejatele ja sotsiaalmeedias toodete müüjatele, kelle mahud ei ole logistikafirmadele atraktiivsed, kuid kes tahavad oma klientidele pakkuda sama head tarnekogemust nagu suured tegijad. Tänu Shipit24-le on kõik võrdses stardipositsioonis.

Shipit24.eu toimib täna juba 14 Euroopa riigis, pannes hinnavõrdlusesse kõik suuremad pakiveofirmad ning lubades pakkide toimetamist adressaadini Euroopas maksimaalselt 10 päeva jooksul. Lisaks on arendatud uuenduslikke lahendusi, mis lihtsustavad nii kaupmeeste kui ka nende klientide elu. Näiteks kui tagastusprotsess nõuab tavaliselt mitut sammu, dokumentide allalaadimist, vormide täitmist ja eraldi maksete tegemist, siis Shipit24-s on see viidud paari klikini. See lahendus on mugav nii kaupmehele kui ka tarbijale. Kaupmees saab oma veebilehele lisada lihtsa tagastuslingi, lõppklient kinnitab vaid oma andmed ning saab kohe pakisildi või uksekoodi. 20–30 sammu asemel vaid mõni infoväli ja kaks klikki.

Samuti on Shipit24 toonud turule numbripõhise saatmise – kui varasemalt tuli sisestada nimesid ja pikki aadressiridu, siis nüüd piisab telefoninumbrist, ülejäänud andmed leitakse automaatselt. Sildi vormistamisel Shipit24 keskkonnas ütleb andmebaas ka näiteks seda, kus asub sinu kliendi lemmikpakiautomaat. Samuti ei pea enam tegelema erinevate pakiautomaatide vahel valiku tegemisega, vaid otsing töötab mugavalt nagu Google’is aadressi, märksõna või konkreetse pakiautomaadi nime järgi. Selline paindlik ja kiire võimalus transporti vormistada vähendab vigade riski, kiirendab ostuprotsessi ning kahandab katkestatud ostude arvu. Tulemuseks on kõrgem käive kaupmeestele ja parem kogemus lõppkliendile.

„Kogused ei ole probleem – süsteem suudab korraga töödelda ka tuhandeid tellimusi, leida iga kliendi jaoks lähima pakiautomaadi ning genereerida pakisildid hetkega. Kui tavaliselt kulub kümnete või sadade pakkide käsitsi vormistamiseks minuteid ja tunde, siis Shipit24 teeb selle mõne minutiga,” selgitab Laidma. Pühade ajal, kui tellimuste maht kasvab, saab tellida pakkide järele kulleri. Rohkemate pakisiltide puhul saab neid trükkida A4 lehele nii, et süsteem paigutab sildid automaatselt üksteise kõrvale õigesse formaati ning jääb üle vaid vajutada printerinuppu.

Shipit24 on hea partner ka eraisikule

Pisematest veebi kaupmeestest rääkides on paljudel tooted müügil erinevatel marketplace-platvormidel, Instagramis ja Facebookis ning nad ei omagi traditsioonilist kodulehte. Shipit24 lahendus on ka nende jaoks väga tõhus, sest koondab kogu kliendihalduse, müügi, logistika ning hinnavõrdluse ühte süsteemi ja toimetab kauba just sinna, kuhu ostja seda ootab.

Keskkond võimaldab ka eraisikutel saata pakke 14 Euroopa riiki, võrrelda hindu ja valida sobivaim teenus lepingut sõlmimata. Ja kui tekibki probleem kaduma läinud saadetise või tagastusega, võtab Shipit24 suhtluse pakifirmadega enda peale. „Me ei jäta klienti üksi, vaid võtame kadunud või tagasi tulevate pakkide osas kogu suhtluse enda peale,“ kinnitab Laidma. Olgu tegemist Eesti, Läti või Leeduga – süsteem töötab ühtemoodi üle Baltikumi.

Shipit24.eu saatmine vaid 3 sammuga on ülimugav ja lihtne

Foto: Shipit24.eu

Shipit24 meeskonna taust annab lahendusele tugeva vundamendi. Tegemist on inimestega, kes on aastaid ehitanud logistikalahendusi suurtele transpordifirmadele. Nende teadmised, kuidas süsteeme üles ehitada, mida ettevõtjad tegelikult vajavad ja millised on pakifirmade tööloogikad, annavad võimaluse luua kasutajasõbralikke lahendusi. „Meil on kogemus suurte ja keeruliste logistikaprojektidega ning seetõttu teame, kuidas protsesse kiiremaks ja lihtsamaks teha. Sama oskust rakendame nüüd ka väiksemate saatjate kasuks,“ täpsustab Laidma. See tähendab, et kui ettevõttel on eripärane vajadus, saab Shipit24 luua rätseplahendusi päevade, mitte kuude jooksul.

Ettevõtetele on lisaks mugavatele liidestele, sh WooCommerce’i pluginile, mida kasutab 90% Eesti e-poodidest, olemas ka paindlik arveldussüsteem: valida saab üksikute arvete või kuu lõpu koondarve vahel ning suuremad saatjad saavad kasutada ettemaksukontot, mis kaotab igakordse pangamakse vajaduse. Ka see on samm ajasäästu ja sujuvuse suunas.