  • ST
  • 16.09.25, 12:58

Shipit24.eu muutis pakisaatmise ja tagastused paari klikiga tehtavaks

E-kaubandus kasvab ja koos sellega kasvavad ootused ka pakisaatmisele. Lihtsa ja kiire ostlemise puhul ei tohiks ka saadetiste teekond takerduda keerulistesse vormidesse ning lepingutesse. Siin tuleb mängu pakisaatmislahendus Shipit24.eu, mis muudab pakisaatmise ning tagastamise mugavaks ja soodsaks nii ettevõtetele kui ka eraisikutele.
Shipit24 asutaja Heikki Laidma sõnul seisneb pakisaatmislahenduse eripära selles, et lepingut sõlmima pakisaatmiseks ei pea ja hinnatase on kõigi saatjate jaoks sama soodne nagu suurettevõtetel.
  • Shipit24 asutaja Heikki Laidma sõnul seisneb pakisaatmislahenduse eripära selles, et lepingut sõlmima pakisaatmiseks ei pea ja hinnatase on kõigi saatjate jaoks sama soodne nagu suurettevõtetel.
  • Foto: Shipit24.eu
„Meie eesmärk on, et kaup liiguks sama lihtsasti nagu sõnum – mõne kliki ja paari infovälja abil,“ ütleb Shipit24.eu üks asutaja Heikki Laidma. Tema sõnul seisneb Shipit24 eripära selles, et lepingut sõlmima pakisaatmiseks ei pea ja hinnatase on kõigi saatjate jaoks sama soodne nagu suurettevõtetel. See on eriti oluline väiksematele e-kauplejatele ja sotsiaalmeedias toodete müüjatele, kelle mahud ei ole logistikafirmadele atraktiivsed, kuid kes tahavad oma klientidele pakkuda sama head tarnekogemust nagu suured tegijad. Tänu Shipit24-le on kõik võrdses stardipositsioonis.
Shipit24.eu toimib täna juba 14 Euroopa riigis, pannes hinnavõrdlusesse kõik suuremad pakiveofirmad ning lubades pakkide toimetamist adressaadini Euroopas maksimaalselt 10 päeva jooksul. Lisaks on arendatud uuenduslikke lahendusi, mis lihtsustavad nii kaupmeeste kui ka nende klientide elu. Näiteks kui tagastusprotsess nõuab tavaliselt mitut sammu, dokumentide allalaadimist, vormide täitmist ja eraldi maksete tegemist, siis Shipit24-s on see viidud paari klikini. See lahendus on mugav nii kaupmehele kui ka tarbijale. Kaupmees saab oma veebilehele lisada lihtsa tagastuslingi, lõppklient kinnitab vaid oma andmed ning saab kohe pakisildi või uksekoodi. 20–30 sammu asemel vaid mõni infoväli ja kaks klikki.
Samuti on Shipit24 toonud turule numbripõhise saatmise – kui varasemalt tuli sisestada nimesid ja pikki aadressiridu, siis nüüd piisab telefoninumbrist, ülejäänud andmed leitakse automaatselt. Sildi vormistamisel Shipit24 keskkonnas ütleb andmebaas ka näiteks seda, kus asub sinu kliendi lemmikpakiautomaat. Samuti ei pea enam tegelema erinevate pakiautomaatide vahel valiku tegemisega, vaid otsing töötab mugavalt nagu Google’is aadressi, märksõna või konkreetse pakiautomaadi nime järgi. Selline paindlik ja kiire võimalus transporti vormistada vähendab vigade riski, kiirendab ostuprotsessi ning kahandab katkestatud ostude arvu. Tulemuseks on kõrgem käive kaupmeestele ja parem kogemus lõppkliendile.

Artikkel jätkub pärast reklaami

„Kogused ei ole probleem – süsteem suudab korraga töödelda ka tuhandeid tellimusi, leida iga kliendi jaoks lähima pakiautomaadi ning genereerida pakisildid hetkega. Kui tavaliselt kulub kümnete või sadade pakkide käsitsi vormistamiseks minuteid ja tunde, siis Shipit24 teeb selle mõne minutiga,” selgitab Laidma. Pühade ajal, kui tellimuste maht kasvab, saab tellida pakkide järele kulleri. Rohkemate pakisiltide puhul saab neid trükkida A4 lehele nii, et süsteem paigutab sildid automaatselt üksteise kõrvale õigesse formaati ning jääb üle vaid vajutada printerinuppu.

Shipit24 on hea partner ka eraisikule

Pisematest veebi kaupmeestest rääkides on paljudel tooted müügil erinevatel marketplace-platvormidel, Instagramis ja Facebookis ning nad ei omagi traditsioonilist kodulehte. Shipit24 lahendus on ka nende jaoks väga tõhus, sest koondab kogu kliendihalduse, müügi, logistika ning hinnavõrdluse ühte süsteemi ja toimetab kauba just sinna, kuhu ostja seda ootab.
Keskkond võimaldab ka eraisikutel saata pakke 14 Euroopa riiki, võrrelda hindu ja valida sobivaim teenus lepingut sõlmimata. Ja kui tekibki probleem kaduma läinud saadetise või tagastusega, võtab Shipit24 suhtluse pakifirmadega enda peale. „Me ei jäta klienti üksi, vaid võtame kadunud või tagasi tulevate pakkide osas kogu suhtluse enda peale,“ kinnitab Laidma. Olgu tegemist Eesti, Läti või Leeduga – süsteem töötab ühtemoodi üle Baltikumi.
Shipit24.eu saatmine vaid 3 sammuga on ülimugav ja lihtne
  • Shipit24.eu saatmine vaid 3 sammuga on ülimugav ja lihtne
  • Foto: Shipit24.eu
Shipit24 meeskonna taust annab lahendusele tugeva vundamendi. Tegemist on inimestega, kes on aastaid ehitanud logistikalahendusi suurtele transpordifirmadele. Nende teadmised, kuidas süsteeme üles ehitada, mida ettevõtjad tegelikult vajavad ja millised on pakifirmade tööloogikad, annavad võimaluse luua kasutajasõbralikke lahendusi. „Meil on kogemus suurte ja keeruliste logistikaprojektidega ning seetõttu teame, kuidas protsesse kiiremaks ja lihtsamaks teha. Sama oskust rakendame nüüd ka väiksemate saatjate kasuks,“ täpsustab Laidma. See tähendab, et kui ettevõttel on eripärane vajadus, saab Shipit24 luua rätseplahendusi päevade, mitte kuude jooksul.
Ettevõtetele on lisaks mugavatele liidestele, sh WooCommerce’i pluginile, mida kasutab 90% Eesti e-poodidest, olemas ka paindlik arveldussüsteem: valida saab üksikute arvete või kuu lõpu koondarve vahel ning suuremad saatjad saavad kasutada ettemaksukontot, mis kaotab igakordse pangamakse vajaduse. Ka see on samm ajasäästu ja sujuvuse suunas.
Shipit24.eu on lahendus, mis töötab nii väikesele kui ka suurele e-poele ja on kättesaadav ka eraisikule. Kui otsid pakisaatmise lahendust, mis säästab aega, on loogiline, hoiab kulusid kontrolli all ja aitab kasvatada müüki, tasub proovida Shipit24 teenust. Kõik vajalik on ühes keskkonnas, arendused käivad pidevalt ja teenus kasvab koos e-kaubanduse vajadustega.

Katseta kohe: www.shipit24.eu

Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega
  • ST
  • 15.09.25, 13:25
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega

2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Uudised
  • 15.09.25, 06:00
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Suur lugu
  • 15.09.25, 17:10
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertensi arvates on transpordiamet jätnud tööde eest maksmata defektide eest, mis ei olnud nende põhjustatud. Amet aga näeb tee-ehitaja süüd objektil küll ning praeguseks on vaidlus jõudnud kohtusse.
Uudised
  • 15.09.25, 09:26
Tee-ehitaja tahab riigiametilt kohtu kaudu raha kätte saada
Pereäri Värska Originaal veavad vennad Rauno Jõgeva (vasakul) ja Oliver Jõgeva.
Uudised
  • 15.09.25, 12:03
A. Le Coq ostab Värska pereäri
Aktsiaturgudel edukaks tegutsemiseks peab investor teadma investeerimismõisteid, mõistma aktsiatesse investeerimise riske, neid haldama ning olema kursis maksukohustustega.
Investor Toomas
  • 15.09.25, 15:48
Riskivaba investeering, mis nõuab ainult pisut sinu ajast
Reet Roos on üles ehitanud meedia- ja reklaamiäri Baltikumi turuliidrid. Tema investeerimisfond, mis kolib peagi Šveitsi, on tema sõnul kõige kindlam viis oma vara kindlas kohas hoida.
Uudised
  • 13.09.25, 18:00
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
Balti börsi olulisim sündmus saabub juba homme, kui möödunud kuu tulemustest teatab kodumaine pank LHV Group.
Börsiuudised
  • 15.09.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialisti Marge Kõrvits.
  • ST
Sisuturundus
  • 12.09.25, 13:45
Elukestev õpe ei tunne vanusepiire ja avab uusi uksi
LHV Group näeb augusti tulemustes mitut head näitajat.
LHV kasum jäi alla ootust: “Finantsplaan püsib”
“Mina kodanikuna ütlen, et mulle ei meeldi selline riik, kes kogu aeg minu järele valvab,“ kirjeldas finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler finantsjärelvalve ulatust finantsmõjuisikutest rääkides.
Finantsjärelvalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
Sündide vähesusest – liberaalselt
Sündide vähesusest – liberaalselt
LHV Group näeb augusti tulemustes mitut head näitajat.
LHV kasum jäi alla ootust: “Finantsplaan püsib”
Esmaspäeval kogunes riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon, kuhu olid kutsutud keskkriminaalpolitsei, riigiprokuratuuri ja finantsinspektsiooni esindajad. Pildil on riigiprokurör Jürgen Hüva (keskel), finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer (paremal) ning komsjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart.
Prokuratuur arestis Enefit Greeni börsiskandaali ühe kahtlusaluse varad
Investorid on suunanud pilgud kolmapäeval toimuvale Föderaalreservi kohtumisele.
S&P 500 kerkis esmakordselt üle 6600 punkti
Nasdaqi liitindeks saavutas kuuendat järjestikust päeva rekordi
Tallinna kaubanduskeskus T1 direktor Tarmo Hõbe ja arhitekt Andrus Kõresaar esitlevad kaubanduskeskuse uuendatud kontseptsiooni 2022. aastal. Sel ajal polnud ei analüütikud ega esimesed rentnikud veel päris kindlad, kas Ülemiste jaama lähedal asuv kompleks ikka suudab avalikkuse poolehoiu võita.
Paarkümmend miljonit ja Ülemiste konkurent võtab jalgu alla. Eksperdi arvates on T1 õigel teel
Kulla hind jätkab tõusmist, jättes aina kaugemale 3600 dollari piiri untsi kohta.
Kulla hind kerkis uue rekordini
LHV makroanalüütik Triinu Tapver
Majandusteadlane: Trump tahabki dollari nõrgenemist
Tööandjad, kes pakuvad tervisekindlustust, omavad tööturul konkurentsieelist.
  • ST
Tervisekindlustus annab tööandjale kätte trumpkaardi
Meta kaasasutaja ja juht Mark Zuckerberg näitas eelmise aasta konverentsil Meta Connect liitreaalsuse prille Orion. Liitreaalsus ja ettevõtte uusimad arengud on olulised teemad ka tänavusel konverentsil, mis algab kolmapäeval.
Zuckerbergi Meta püsib raskustes Hiina tarnijast eemaldumisega
USA ja Hiina ametnikud Madridis läbirääkimistel.
TikToki müügitehing kergitas Oracle’i aktsiat
Merko Ehitus veab korteriarendusi kõigis kolmes Balti riigis, Riias on käsil kolm projekti.
Merko käivitas Riias järgmise ehitusetapi
Praegu Nvidialt abinõusid ei nõuta, kuid uurimine jätkub.
Hiina süüdistab Nvidiat monopoliseaduste rikkumises
Aktsiate tõusule on septembris aidanud kaasa monopolivastase kohtuasja otsuses Chrome’i brauseri sundmüügist pääsemine.
Alphabeti turuväärtus ületas esmakordselt 3 triljoni dollari piiri
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi

Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
Kuum tool
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
00:00
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
00:00
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Äripäev eetris
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Luubi all
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Digitark äri
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Äripäeva fookuses
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
1
Uudised
  • 15.09.25, 06:00
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
2
Uudised
  • 15.09.25, 09:26
Tee-ehitaja tahab riigiametilt kohtu kaudu raha kätte saada
3
Suur lugu
  • 15.09.25, 17:10
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
4
Uudised
  • 15.09.25, 12:03
A. Le Coq ostab Värska pereäri
5
Uudised
  • 13.09.25, 18:00
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
6
Uudised
  • 14.09.25, 15:00
Nädala lood: ettevõtja tõusis tippu varandusega, mida varem pole nähtud

Saated
  • 16.09.25, 13:11
Finantsjärelvalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
  • ST
Sisuturundus
  • 16.09.25, 12:58
Shipit24.eu muutis pakisaatmise ja tagastused paari klikiga tehtavaks
Saated
  • 16.09.25, 12:46
Masina- ja metallitööstus otsib endiselt kärpekohti, et tõsta kasumit
Saated
  • 16.09.25, 11:40
Šveitsi rahvahääletus lubab Eesti ettevõtjatele läbimurret
Börsiuudised
  • 16.09.25, 11:39
Zuckerbergi Meta püsib raskustes Hiina tarnijast eemaldumisega
Uudised
  • 16.09.25, 11:01
Pärnu 15miljonilise arenduse ehitab Ehitustrust
Saated
  • 16.09.25, 10:28
Majandusteadlane: Trump tahabki dollari nõrgenemist
Börsiuudised
  • 16.09.25, 10:13
Merko käivitas Riias järgmise ehitusetapi
