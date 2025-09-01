Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Pealtnäha eduka koduelektroonika e-poe aruanded viitavad maksupettusele või suurele õnnetusele. Viimases aga kahtlevad nii maksueksperdid kui ka konkurendid, kel ajab ebaausana näiv äri kopsu üle maksa.
Avalikkusele on Frogi e-pood paistnud viimastel aastatel silma värvikate reklaamidega TikTokis. Tänavu pälvis Frog e-kaubanduse liidu korraldatud konkursil kodutehnika e-poe kategoorias rahva lemmiku tiitli. Konkurendid aga kahtlustavad, et Frogi jõuline hüpe toetub hämaratele skeemidele. “Siin on puhas klassikaline petuvärk. Seda me ei tolereeri,” sõnas üks konkurentidest.
Tallinna kesklinnas Narva maanteel asuvast Foorumi keskusest saab Urmas Sõõrumaa käe all Artius. Järgmise aasta kevadeks uut nägu ootavas keskuses ei jaksa aga paljud ettevõtted remondi ajaks jääda majanduslikult niigi keerulisel ajal senise rendipinna suhtes kindlaks, paljud on juba lahkunud ning jääjate elu teeb see veelgi raskemaks.
Balti tehinguturul on toimumas palju, kuid kuldajastu pole veel käes. Jõuliselt on mängu tulnud kodumaine kapital, mis annab hoo sisse ligi pooltele tehingutele. Skandinaavia turg on elavnemas, andes lootust ka Eestile. Samas on Kesk- ja Ida-Euroopa turud Põhjamaadest jätkuvalt aktiivsemad.