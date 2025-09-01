Äripäev
  02.09.25, 06:00

Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad

Pealtnäha eduka koduelektroonika e-poe aruanded viitavad maksupettusele või suurele õnnetusele. Viimases aga kahtlevad nii maksueksperdid kui ka konkurendid, kel ajab ebaausana näiv äri kopsu üle maksa.
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Avalikkusele on Frogi e-pood paistnud viimastel aastatel silma värvikate reklaamidega TikTokis. Tänavu pälvis Frog e-kaubanduse liidu korraldatud konkursil kodutehnika e-poe kategoorias rahva lemmiku tiitli. Konkurendid aga kahtlustavad, et Frogi jõuline hüpe toetub hämaratele skeemidele. “Siin on puhas klassikaline petuvärk. Seda me ei tolereeri,” sõnas üks konkurentidest.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

