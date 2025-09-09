Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks

Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Foto: Kaitseväe peastaap
Mitme miljoni euro väärtuses ostetud 7,62 mm kaliibriga automaadid osutusid kohati niivõrd ebatäpseks, et kaitseväelased hakkasid neid kutsuma „mittetäpsuspüssiks“.
Kaitseministeeriumi endist kantslerit Kusti Salmi võis kannustada mõne nädala eest sotsiaalmeediasse kogu Eestit šokeerinud postitust tegema kaotusekibedus ning soov oma vastast rünnata ajal, mil käis uue valitsuse moodustamine.
