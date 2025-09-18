Tagasi 18.09.25, 06:00 Börsibossid rikaste TOPis: börsi suurendusklaas hoiab omanikud kogu aeg rambivalguses Tänavuse rikaste TOPi esimese 500 hulka pääses pisut üle 30 börsifirmade suuromaniku, nende vara kogumaht on hinnanguliselt üle kolme miljardi euro.

Börsiettevõtteks olemine on hea enesedistsipliini ja nähtavuse mõttes, usub kinnisvaraarendaja Arco Vara ja finantsteenuseid pakkuva Iute Grupi suuromanik Tarmo Sild. “Ükski juht pole õnnelik, kui investorid tema ettevõtet ei armastata,” tõdes ta.

Foto: Liis Treimann

Börsifirmade suuromanikest on Rikaste TOPis esindatud 18 börsiettevõtte esindajad. Nende rikkust jälgitakse ehk teravamaltki kui tavainvestorite oma. Põhjus on lihtne: kui ettevõte on noteeritud börsil, peavad omanikud ja juhtkond avaldama oma osalused, tehingud ja majandustulemused oluliselt läbipaistvamalt kui erafirmades. Just seetõttu on börsiettevõtted hea peegel, kust saab näha, kuidas koondub rikkus, millised sektorid kasvavad ja kelle käes on tegelik mõjuvõim.

Erafirmades võib jääda suurim varandus avalikkuse eest varjatuks, ent börsireeglid ei luba seda – iga suurem aktsiapakk peab olema teada. Nii saavad investorid hinnata, kui tugevalt on juhid oma ettevõtte külge seotud, ja avalikkus võib võrrelda, kuidas suurärimeeste vara ajas muutub.