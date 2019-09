Slacki aktsia odavnes pärast tulemusi 15 protsenti

Slack. Foto: Reuters

Juulis börsile tulnud Slack Technologies teatas esmakordselt oma kvartalitulemused, mille järel hakkas aktsia kiiresti kukkuma.

Ettevõtete töötajatele mõeldud sõnumirakenduse loonud Slack hoiatas, et käibekasv aeglustub ning põhjuseks on konkurentsi suurenemine. See oli ka põhjus, miks aktsia esialgu ligi 15 protsenti kukkus. Mõni tund hiljem aktsia aga taastus ning praegu ulatub langus 5 protsendini.