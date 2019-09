Mis toimub Netflixi aktsiaga?

Viimased kaks kuud on Netflixi aktsia jaoks olnud rasked, sest ettevõte tellijate arv on valmistanud pettumuse ning konkurents tiheneb, vahendab CNBC.

Netflixi aktsia on viimastel kuudel järsult langenud. Foto: Reuters

Juuli alguses lähenes Netflixi aktsia kõigi aegade rekordile. Nüüd, mil interneti teleteenuste pakkuja on USA turul tellijaid kaotanud ning turul on konkurents järsult kasavanud, on Netflix kustutanud kogu selle aasta tõusu, mis vahepeal ulatus 46 protsendini.