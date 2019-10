Beyond Meat ületas ootusi

Beyond Meat toodab taimedest lihaga sarnaseid tooteid, mis on viimasel ajal populaarsust kogunud. Foto: Reuters/Scanpix

Taimedest lihaga sarnaseid tooteid valmistava Beyond Meati tulemused olid oodatust tunduvalt paremad, aga aktsia sattus sellegi poolest vabalangusesse. Analüütikute sõnul ei ole praegu aga fundamentaalnäitajad aktsia puhul tähtsad, vahendab CNBC.

Täna on esimene päev, mil ettevõtte insaideritel on võimalik pärast IPOt oma aktsiaid müüa. See võib aktsia aga lühiajalise surve alla panna, ütlesid analüütikud. Likviidseks muutus lausa 75-80 protsenti kõigist aktsiatest.