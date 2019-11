Eesti börsiettevõte kui suuromaniku isiklik rahakott

Kümne aastaga on Ekspress Grupi suuromanik Hans H. Luik ettevõttest välja võtnud 600 000 eurot selle eest, et ta tagab eraisikuna Ekspress Grupi laenu, ja ca 133 000 eurot laenuintressidena. Väikeinvestorid on vihased, suuremad kaasosanikud aga pakuvad lahendusi.

Hans H. Luik, Ekspress Grupi suuromanik: "Äris peab närvi olema!" Foto: Andras Kralla

Hans H. Luige sõnul oli laenuintress 12 protsenti lühiajalise laenu võtmiseks praeguse turu tingimustel aktsepteeritav ja kui leiduks keegi, kes annaks mõne miljoni ulatuses veelgi soodsamalt tagatiseta laenu, siis oleks ta teretulnud finantseerima Ekspress Grupi järgmisi projekte.