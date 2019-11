Börs: võimalik kaubanduslepe pani aktsiaturu tõusma

USA aktsiaturul oodatakse pingsalt Hiina ja USA esialgse kaubandusleppe sõlmimist. Foto: Reuters/Scanpix

Ameerika Ühendriikide aktsiaturg reedel tõusis, kui USA ja Hiina poolt tuli positiivseid sõnumeid kaubandusleppeni jõudmises ning USA majandus näitas tugevnemise märke, vahendab Reuters.

USA president Donald Trump ütles reedel Fox Newsile, et kaubanduslepe on "potentsiaalselt väga lähedal", mis järgnes Hiina presidendi Xi Jinpingi ütlusele, et Hiina soovib teha tööd esialgse kokkuleppe saavutamise nimel.