Pikapide müük on USA automüügis kasvutrendis. Pildil General Motorsi Sierra pikap. Foto: Rebecca Cook/Reuters

USA automüük eelmisel aastal langes

USA autotootjad andsid reedel teada edukast aastast pikap autode müügis, kuid tavaliste sõiduautode müük 2019. aastal langes, kirjutab Reuters.

Sõiduautod on tarbijate seas populaarsust kaotanud ning automüüjad on oma tegevuse peatähelepanu pööranud kõrgema kasumlikkusega maasturite ja pikapide müügile. Detsember on Ameerikas automüüjate seas üks kuumemaid kuid, sest ostjad kasutavad ära suuri allahindlusi, mida autotootjad oma laovarude vähendamiseks pakuvad.