Esimesed Hiinas toodetud Teslad anti uutele omanikele üle

Kaks miljardit dollarit maksnud Tesla tehas Hiinas hakkas autosid tarnima kõigest 357 päeva pärast ehituse algust, püstitades autotootjate hulgas tootmise alustamise kiiruse rekordi. Esimesed kümme klienti said täna oma Hiinas toodetud Model 3 kätte.

Tesla juht Elon Musk tegi võidutantsu oma uues Shanghais asuvas tehases, kus elektriautode tootja andis üle oma esimesed väljaspool USAd toodetud autod ja kus algatati ka Model Y tootmine. Foto: CHINE NOUVELLE / SIPA / Scanpix

Tesla esimest väljaspool USAd asuvat tehast hakati ehitama jaanuaris 2019 ja sama aasta oktoobris alustati seal juba autode tootmist, kirjutab Refinitiv. Tehase algne tootmisvõimsus on 150 000 autot aastas, kuid Tesla eesmärk on tõsta see 250 000 sõidukini, sest Model 3-le lisandub ka Model Y. Viimase marginaalid on suuremad kui Model 3 autol, samas kui tootmiskulud on enam-vähem samad.