Eelmise aasta tootlus? Mõnel investoril pole olnud aega vaadata

662 000 eurone portfell tõi praegusele Luminor Panga juhile Erkki Raasukesele TOPis 118. koha. Kui pikaajalise investori üks omadusi on lühiajalistele aktsiakõikumistele tähelepanu mitte pööramine, siis siin saab Raasuke linnukese kirja, kuna eelmise aasta tootlust polnud tal enda sõnul aega vaadata. Foto: Andres Haabu

Seekordsest investorite TOP 100st välja jäänud investorid tihtilugu ei taipa, et nad üldse TOPi pääseda võiks. Ega seda, milline võis olla portfelli tootlus.

Kui investorite TOP 100 hulgas on 28 uut tulijat, tähendab see paratamatult, et 28 eelmist liiget on tipust välja kukkunud. Küll aga ei saa sellest kohe välja lugeda, et portfelli oleks tabanud langus või häving – võib-olla tõusis kellegi teise portfell lihtsalt rohkem või tuli kasv teistelt turgudelt.