Börs: aktsiaturud jätkavad tõusu

USA aktsiaturud jätkavad taastumist, kuna Hiina plaanid Ameerika tariifide alandamiseks ja positiivsed neljanda kvartali majandustulemused, varjutavad koroonaviiruse majandusliku löögi muret.

S&P 500 aktsiaindeks on viimase nelja päeva jooksul tõusnud rohkem kui 3% ning kõige paremat tootlust on näidanud telekommunikatsioonisektor. Dollar kallines peamiste valuutade suhtes ning aktsiaturud Aasias ja Euroopas tõusid pärast seda, kui Hiina teatas, et alandab järgmisel nädalal 75 miljardi USA dollari eest tariife Ameerika Ühendriikidele. Hiina loodab tariifide vähendamisega toetada majandustegevust, mis on vähenenud tänu koroonaviiruse puhangule regioonis.