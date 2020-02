Lühikeseks müüjate õppetund puust ja punaselt Tesla näitel

Dr Alexander Elder ennustas Tesla aktsia hinnarallit 2019. aasta septembris Tallinnas seminaril esinedes. Foto: Andras Kralla

Septembris Eestis seminaril esinenud kauplemisguru ja mitme raamatu autor dr Alexander Elder hoiatas toona kohaletulnud päevakauplejaid, et nood Tesla aktsiat mitte mingil juhul lühikeseks ei müüks, sest peatse hinnaralli potentsiaal on liiga suur. Nii ka läks.

Hoiatuse põhjuseks oli Elderi sõnul see, et hinna langusele olid turuosalised selleks hetkeks juba panustanud 30% ulatuses kogu tehingute mahust. See aga tähendab, et iga positiivne uudis, eriti kui neid tuleb mitu tükki järjest, võib vallandada lumepallina suureneva hinnaralli.