Investorid ootavad ohtliku trendi jätkumist

Intressimäärade langetus on seni olnud võluvits finantsturgude ja majanduste turgutamisel, viimase kriisi lõpust alates on aktsiatesse investeerimine olnud rikkuse kasvatamisel kiireim tee. Foto: Reuters/Scanpix

Arvamus, et keskpangad saavad lahendada kõiki finantsturgudel ilmnevaid probleeme, on üks rahandusmaailma kõige ohtlikumaid ideid. Alates koroonaviiruse puhangust Hiinas on see jõudmas paroodia tasemele, kirjutab Financial Times.

TS Lombardi ülemaailmsete makrouuringute juht Dario Perkinsi hinnangul on keskpankade majanduse stimuleerimise meetmed suurendanud investorite usaldust viimasel aastal, toetades aktsiate tugevat kallinemist, kuid keskpangad ei saa lahendada väljapoole nende volitusi jäävaid probleeme.