Elder: need, kes praegu ostavad, pole kindlasti idioodid

Alexander Elder. Foto: Andras Kralla

Eelmise aasta septembris Eestis seminaril esinenud kauplemisguru ja mitme raamatu autori Alexander Elderi sõnul on veri juba tänavatel ning need, kes ostustavad osta, kindlasti rumalad ei ole.

“Paljud inimesed on paanikas, see ei ole hea mõte,” ütles Elder eelmisel nädalal YouTube'i postitatud videos. Ta tõi välja, et suur osa maailma aktsiaturgudest hakkas veebruari lõpus langema ning tehnilist pilti vaadates on olukord sarnane eelmiste korrektsioonidega ning praegune olukord võib kujuneda heaks ostuvõimaluseks.