Tänasest saab märkida PRFoodsi võlakirju

Kokku pakub PRFoods 11 miljoni euro eest võlakirju: jaeinvestoritele läheb sellest vähem kui 2 miljonit.

PRFoods tehas Saaremaal Foto: Irina Mägi

PRFoodsi võlakirja hind on 101 eurot ühe võlakirja kohta ning sisaldab alates 22. jaanuarist sinna arvestatud intressi. Võlakirja intressimäär on 6,25% aastas. Võlakirjad on tagatud PRFoodsi varadega ning lunastustähtaeg on neil 22. jaanuar 2025.