Apple sulgeb sadu poode

Apple on väljaspool Hiinat sulgenud sadu poode. Foto: Reuters/Scanpix

Apple teatas, et sulgeb väljaspool Hiinat kuni 27. märtsini sadu poode ning organiseerib töötajate üleminekut kaugtööle, vahendab Bloomberg.

Apple’i kodulehel avaldatud kirjas kirjutab tegevjuht Tim Cook, et kõige parem viis riske minimeerida on vähendada sotsiaalset suhtlust ning maksimeerida distantseerimist. See on ka põhjus, miks poed ajutiselt suletakse ning väljaspool Hiinat võimaldatakse töötajatele kaugtöö.