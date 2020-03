Pärast kergendusrallit: turud pöörasid taas langusele

Hommikul ei suutnud Aasia turud oma tõusu hoida, languspäevast annavad märku ka Euroopa ja USA futuurid.

Kaupleja New Yorgi börsil Foto: Reuters/Scanpix

Öösel tõusid USA peamised indeksid 5-6%, kui USA föderaalreserv teatas, et asub ettevõtetelt lühiajalisi võlakirju ostma, et vähendada koroonaviiruse leviku majanduse arengule. Donald Trump teatas, et soovib triljoni dollari suuruse abipaketi osana kodanikele tarbimistalonge jagada. Rahandusminister Steve Mnuchin hoiatas, et ilma riigipoolse sekkumiseta tõuseb USAs töötute arv 20%ni.