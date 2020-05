Lennufirmade aktsiad lõid õitsele

easyJeti lennuk Tallinnas. Foto: Andras Kralla

Lennufirmade aktsiad on täna Euroopas kiiresti tõusnud. Kallinemist on viimase paari päeva jooksul vedanud Lufthansa, kes saab Saksamaalt tõenäoliselt miljardeid eurosid riigiabi.

Lufthansa aktsia on täna tõusnud 6,6 protsenti, 9,2 euroni. Eile kallines aktsia 7 protsenti. Nimelt teatas Saksamaa valitsus, et pakub Lufthansale 9 miljardit eurot 20protsendilise osaluse vastu. Plaanile on vaja Euroopa Liidu luba.