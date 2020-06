Pensionifondid said koroona käest sugeda, mõne erandiga

LHV fondijuhi Joel Kukemelki (pildil) sõnul aitas kolme kuuga suurt tootlust teenida hea ajastamine. Foto: Reuters/Scanpix

Olgugi et turud on suuremalt jaolt märtsikuisest langusest taastunud, on suurem osa Eesti pensionifondidest tänavu veel miinuses. Samas leiab ka üllatajaid.

Kui vaadata agressiivseid fonde, siis kõige kehvema tootlusega paistab tänavu silma Luminori A Pluss Pensionifond, mis on langenud ligi 10 protsenti. Luminori fondijuht Vahur Madisson nentis, et nad on hoidnud hiljutise tõusu ajal aktsiaturgudel rahulikumaid positsioone. “Oleme olnud aktsiaturgude lähiaja väljavaadete suhtes mõnevõrra skeptilisemad.”