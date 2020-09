LHV nõukogu liikmed on märkinud üle poole miljoni euro väärtuses võlakirju

Tiina mõis investeeris LHV võlakirjadesse pool miljonit eurot. Foto: Raul Mee

Finantsinspektsiooni registrist võib näha, et AS LHV Groupi viimati emiteeritud võlakirjade kõik esimesed investorid on LHV-ga seotud isikud.

Praeguseks on kõige suurema investeeringu teinud ettevõtte AS Genteel, mille juhatuse liige on Tiina Mõis, kes on ka LHV nõukogu liige. Mõis märkis emiteerimise esimesel päeval 500 võlakirja koguväärtusega 500 000 eurot.