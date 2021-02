Nordea plaanib massiivset aktsiate tagasiostu

Nordea pank. Foto: Reuters/Scanpix

Täna teatas Nordea, et soovib alustada massiivse aktsiate tagasiostuga, mille maht ligineb 4 miljardile eurole. On väga tõenäoline, et suur osa aktsiatest ostetakse tagasi Sampo pangalt.

Investoritele tehakse üldkoosolekul ettepanek osta tagasi 500 miljonit aktsiat, mis on 12,35 protsenti kogu Nordea aktsiakapitalist. Praeguse aktsiahinna juures oleks selle osaluse väärtus 3,9 miljardit eurot.