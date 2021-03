Euroopa aktsiaturud alustasid nädalat tõusuga

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud alustasid uut nädalat tõusuga, millele aitas kaasa Ühendriikide turgude tõus reede õhtul. Samuti andis aktsiatele hoogu nafta kallinemine, hästi läks näiteks Royal Dutch Shelli ja BP aktsiatel, vahendab Reuters.

Üle-euroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna tõusnud 0,8 protsenti, 412 punktini. Saksamaa DAX on lisanud 0,9 protsenti ning Prantsusmaa CAC 40 on kerkinud 0,7 protsenti.