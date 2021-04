Eestisse trügiv Soome kinnisvarafond avaldas tootluseesmärgi

Titanium Rahastoyhtiö kinnisvara portfellihaldur Siim Rosenthal hakkab juhtima Soome ettevõtte Balti kinnisvarafondi. Foto: Titanium Rahastoyhtiö Oy

Baltikumi kinnisvarasektorisse tuleb peagi EfTENi fondide ja Baltic Horizoni fondiga konkureerima Soome firma Titaniumi investeerimisfond, mis seab eesmärgiks teenida aastas 7 protsenti tootlust, vahendab Kauppalehti.

Kui Titanium teatas aprilli alguses, et esimesena alustatakse tegevust Eestis, siis selgus ka, et fondi saavad panustada vaid Soome investorid. Nüüd selgus, et lisaks 7 protsendi suurusele tootluseesmärgile saab investorile fondi sisenemisläveks 20 000 eurot. Titaniumi üks fondijuhtidest Siim Rosenthal märkis, et uue fondi peamine investorite sihtgrupp on Titaniumi senised kliendid, keda on üle 12 000.