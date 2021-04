Soome kinnisvarafond tuleb Balti turult suurt tootlust püüdma

Titanium Rahastoyhtiö kinnisvara portfellihaldur Siim Rosenthal hakkab juhtima Soome ettevõtte Balti kinnisvarafondi. Foto: Titanium Rahastoyhtiö Oy

Soome investeerimisfirma Titanium avab Baltikumi kinnisvarasektorile keskenduva laia haardega investeerimisfondi. Esimesena alustatakse tegevust Eestis, kuid fondi saavad panustada vaid Soome investorid.

„Otsime võimalust investeerida kinnisvarasse kõigis segmentides, näiteks elamute, büroode, logistika ja tootmise, hotellide valdkonnas ning ka äri- ja avaliku sektori kinnisvaras,“ ütles investeerimisfondi Special Mutual Fund Titanium Baltic Real Estate üks juhtidest Siim Rosenthal pressiteate vahendusel. Ta kinnitas Äripäevale, et fondil on silmapiiril mitu potentsiaalset kinnisvaraprojekti, kuid nad annavad neist avalikult teada, kui konkreetsed investeeringud on tehtud.