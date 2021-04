Amazoni tulemused panid aktsia tõusma

Amazoni veebiteenuste kontor. Foto: Reuters/Scanpix

Amazoni esimese kvartali käive ületas Wall Streeti analüütikute ootusi ning e-kaubanduse gigant saab jätkuvalt kasu pandeemiast tingitud poodlemisest internetis, vahendab Reuters.

Pärast koroonaviiruse pandeemia algust on tarbijad järjest rohkem Amazonist sõltunud, sest tarbekaupu ja muid tooteid tellitakse aina rohkem internetist. Kuna traditsioonilised jaemüüjad on pikka aega suletud olnud, on Amazon teeninud juba neli kvartalit järjest rekordilisi kasumeid. Nõudlusega toimetulekuks on palgatud juurde enam kui pool miljonit töötajat.