Tallinna börsi ehitusfirmade aktsiad kukuvad

Tallinna börs. Foto: Reuters/Scanpix

Tallinna börsil on täna ehitusfirmade aktsiad eesotsas Merkoga järsult langenud. Põhjusena võib tõenäoliselt välja tuua LHV analüüsid, kus Nii Merko kui Nordeconi õiglast väärtust peetakse turuhinnast tunduvalt madalamaks.

Merko Ehituse aktsia on täna odavnenud 4,3 protsenti, 16,3 euroni. Suurem langus algas pärast seda, kui Äripäev kirjutas, et LHV on andnud Merko aktsiale müügisoovituse ning aktsia õiglaseks väärtuseks peetakse 8,2–9,1 eurot.