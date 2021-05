Merko ja Nordeconi aktsiad kukuvad kolinal

Merko Ehitus. Foto: Liis Treimann

Tallinna börsi ehitusfirmade aktsiate viimaste päevade langus on täna tunduvalt süvenenud.

Merko Ehituse aktsia on täna langenud 5 protsenti, 14,8 euroni. Viimase nädalaga on Merko aktsia kukkunud lausa 13,2 protsenti. Aastases võrdluses on aktsia aga 78 protsenti plussis.