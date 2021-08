USA tööturg ületas juulis prognoose

Ainult oma tiigis istudes rahapesu tõkestada ei saa

Rahapesijate tegevus on automatiseeritud ja see tähendab, et ka meie peame rahapesu tõkestamiseks ehitama targemaid lahendusi ning tegema piiriülest koostööd, ütles rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker saates "Äripäeva fookuses".

Rahapesijate tegevus on automatiseeritud ja see tähendab, et ka meie peame rahapesu tõkestamiseks ehitama targemaid lahendusi ning tegema piiriülest koostööd, ütles rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker saates "Äripäeva fookuses".