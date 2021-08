"Big Shorti" staar Michael Burry panustas ARK Investi vastu

Christian Bale kehastamas Michael Burryt filmis "The Big Short". Foto: AP/Scanpix

Filmist "The Big Short" (Suur vale) tuntuks saanud investor Michael Burry on teinud panuse tuntud investeerimisfirma ARK Investi vastu, selgub esmaspäeval esitatud dokumentidest, kirjutab Bloomberg.

Raportist selgub, et Burry Scion Asset Managementil on 235 500 müügioptsiooni ARK Innovation ETF-ile. Selle väärtus on hinnanguliselt 31 miljonit dollarit. Müügioptsioon võimaldab Burryl positsioon maha müüa kokkulepitud hinnaga ka enne kokkulepitud kuupäeva. Selle väärtus kasvab kui osaku turuhind langeb. Müügioptsioonide täpsemaid detaile ei avalikustatud.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099