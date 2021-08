Tesla juhiabisüsteemi osas algatati uurimine

Tesla Model X autonäitusel. Foto: Reuters/Scanpix

Täna teatas USA riiklik maanteeliikluse ohutuse amet (NHTSA), et on algatanud uurimise Tesla juhiabisüsteemi Autopilot´i osas, vahendab Yahoo Finance.

Põhjuseks on viimase 2,5 aasta jooksul toimunud 11 õnnetust. Neis on viga saanud 17 ja surma 1 inimene. See on pannud NHTSA avama uuringu 2014-2021 Tesla mudelite Y, X, S ja 3 juhiabisüsteemi osas hõlmates kokku umbes 765 000 sõidukit.

