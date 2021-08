Eksperdid: majandustõus on alles alguses

Arvamusfestivalil esinenud investorid märkisid, et kuigi eelmisel aastal õiget majanduslangust justkui ei olnudki, siis toimus see siiski juba ära ning nüüd on majandus tõusuteed alles alustamas.

