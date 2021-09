Talpsepp: 12 kõrge potentsiaaliga kasvuaktsiat

Investor Mikk Talpsepp. Foto: Eiko Kink

Mikk Talpsepp ütles Äripäeva raadiole antud intervjuus, et võttis pensioniraha välja ning paigutab selle kiiresti kasvavatesse ettevõtetesse.

"Peamiselt on need online-ärid, kogu see pool ilmselt jätkuvalt kasvab," ütles Talpsepp. Ta lisas, et tema FundamentalTrendi meeskond valis välja aktsiad, kes on prognoosinud järgmiseks aastaks vähemalt 30protsendilist käibe kasvu.

