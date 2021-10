Maailma börsidel hakkavad IPO-d ära jääma

Ebakindel tulevik ja tõusnud volatiilsus on muutnud investorid niivõrd ettevaatlikeks, et aktsiaemissioonide korraldajad on hakanud IPO-sid ära jätma.

