Enefit Greeni müügist võime saada nii Leedu tuuleparke kui Eesti õlitehase

Ekspertide hinnangul toob Enefit Greeni börsiletulekule edu institutsionaalsete ja jaeinvestorite suur huvi, kuid enne prospekti avaldamist on raske isegi seda öelda, mis võiks olla ettevõtte väärtus, arvestades, et me ei tea, kui palju raha üldse kaasatakse Enefit Greeni arendusteks.