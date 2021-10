Bitcoin rühib üha kõrgemale

Bitcoin on viimased kaks nädalat näidanud korralikku rallit. Foto: Reuters/Scanpix

Septembri raskused selja taha jätnud Bitcoin jätkab ronimist ülesmäge, kui kerkis esmaspäeval üle 57 000 dollari taseme, vahendab CNBC

Bitcoin sai hoo sisse septembri viimastel päevadel ja on oktoobris rallinud aina edasi. Täna on kerkinud krüptovaluuta ligi 4% 57 600 dollari peale, mis on kõrgeim tase alates maist. Veel kaks nädalat tagasi sai ühe Bitcoini kätte 41 000 dollariga.

