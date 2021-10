Algab Äripäeva uus investeerimiseksperiment

Abielupaar Roland ja Gerli Bibikov on valmis ette võtma uut väljakutset aktsiamaailmas. Foto: Andras Kralla

Rekordeid purustavate aktsiaturgude taustal on enda jaoks investeerimist avastamas aina enam inimesi, kes ei tea, kas alustada kohe või oodata. Äripäev pakub seetõttu huvilistele uue eksperimendi raames uusi eeskujusid.

Investor Toomas on ligemale 20 aastaga olnud inspiratsiooniks paljudele, kuid uuematel investoritel on nüüdseks veidi raskem temaga samastuda, kuna Toomase portfell on juba üle poole miljoni euro ja naudib kunagiste edulugude, krahhide ja taastumiste vilju.

