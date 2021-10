Täna tuleb turule esimene börsil kaubeldav USA bitcoinifond

Bitcoini logo krüptovaluutaautomaadi ekraanil. Foto: Charles Krupa, AP/Scanpix

Bitcoin jätkas kõigi aegade rekordile lähenemist, tõusule on kaasa aidanud esimese börsil kaubeldava bitcoinifondi turuletulek USAs, vahendab Bloomberg.

Bitcoini hind on viimase päeva jooksul kallinenud 2,3 protsenti, 62 281,8 dollarini. Vahepeal jõudis bitcoin ka 62 900 dollarini. Aprillis saavutatud kõigi aegade rekord on 64 870 dollarit – sellest on praegu puudu 4 protsenti.

