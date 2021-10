Bitcoini hind läheneb kõigi aegade rekordile

Bitcoini hind on viimastel nädalatel kiiresti tõusma hakanud. Foto: Reuters/Scanpix

Bitcoini hind ületas täna esimest korda kuue kuu jooksul 60 000 dollari taseme, lähenedes kõigi aegade rekordile. Kauplejad on kindlad, et USA regulaatorid kiidavad uue börsil kaubeldava bitcoinifondi (ETF) heaks, vahendab Reuters.

Krüptovaluuta investorid on oodanud USA heakskiitu esimesele bitcoini ETFile, see on aidanud krüptorahal ka viimastel nädalatel kallineda. Arvatakse, et ETFi loomine aitab tuua turule rohkem investoreid ning krüptorahad saavad üldiselt populaarsemaks.

