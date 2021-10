Börsiuudised

Lõuna-Korea verine kultussari puhus Netflixile elu sisse

"Kalmaarimäng" on jõudnud pea kolmandiku Netflixi tellijateni. Foto: Reuters/Scanpix

Netflix kahekordistas kolmandas kvartalis aastases võrdluses uute tellijate arvu, vahendab Financial Times.

Kasvu taga on peamiselt Lõuna-Korea nüüdseks kultussarjaks kujunenud “Squid Game” ehk eesti keeles “Kalmaarimäng”. “Kalmaarimäng” on jõudnud Netflixi kaudu üle maailma 142 miljoni vaatajani, kes on vaadanud sarja vähemalt kaks minutit. See tähendab, et sarja on vaadanud kaks kolmandikku tellijatest.

